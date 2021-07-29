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Зеленский заявил о необходимости проведения подробного аудита второго этапа децентрализации

29.07.2021 / 12:17
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения подробного аудита второго этапа децентрализации для исправления допущенных ошибок реформы.

"Безусловно, в процессе проведения децентрализации мы видим не только успехи, но видим и недочеты, которые сперва могли быть просто незаметными. Я убежден, что после завершения второго этапа децентрализации нам просто необходимо осуществить подробный аудит. И прежде чем перейти к следующему этапу, нужно исправить допущенные ошибки. В каком-либо случае могут быть просчеты", - заявил Зеленский во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация".

По его словам, в настоящее время этим занимаются в Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины, который постепенно становится аналитическим и практическим инструментом помощи в процессе углубления децентрализации и связей между центральными и региональными органами власти.

Президент также отметил, что "одним из ключевых аспектов в процессе децентрализации является ответственность местных властей наравне вместе с полномочиями и финансовыми возможностями".

"Избранным руководителям территориальных громад, сформированным ими исполкомам нужно научиться мыслить масштабно, осознавать, что каждая громада - это частица Украины, которая работает для Украины и во имя Украины, а не для удовлетворения собственного эго или частных электоральных, политических амбиций", - подытожил Зеленский.

Источник

Зеленский, Децентрализация
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