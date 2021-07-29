Зеленский заявил о необходимости проведения подробного аудита второго этапа децентрализации

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В Евросоюзе уже сделали прививки 70% взрослого населения
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17:52
Азербайджан вводит обязательную вакцинацию от COVID
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Мир в ближайшие десятилетия может столкнуться с новыми рекордами жаркой погоды - исследование
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США могут прекратить боевую миссию в Ираке - AP
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12:18
В РФ заблокировали сайт Навального
- 17:59
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Правительство еще на месяц продлило тариф на электроэнергию 1,68 грн
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СНБО рассмотрит вопрос тарифов на электроэнергию для населения – Зеленский
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Зеленский о ценах на электроэнергию: С 1 августа "сюрпризов" для общества не будет
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Мининфраструктуры назвало ориентировочную стоимость проезда по платным дорогам
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Группа депутатов Европарламента выступила с заявлением в связи с заключением между США и Германией соглашения по "Северному потоку-2"
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Топ-9 самых модных длинных летних платьев - актуальные модели этого лета28.07.2021 / 11:06Последние новости рубрики
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