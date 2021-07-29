Митрополит Антоний рассказал о подвиге веры сотен тысяч участников Крестного хода

Сотни тысяч верующих Украинской Православной Церкви на Крестном ходе в День Крещения Руси показали пример истинной веры и верности Православию, Церкви и Предстоятелю.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«С помощью Божьей, верные Украинской Православной Церкви в который раз явили миру подвиг веры, бесстрашно засвидетельствовав свою преданность канонической Церкви и Ее Предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Онуфрию. Только Бог знает, чего стоил каждому из нас этот путь, чем пришлось пожертвовать, чтобы встать в ряды молящихся Крестного года. Изнурительная жара; у кого-то, возможно, было непонимание на работе, среди коллег и знакомых; внутренние страхи; состояние здоровья и много других факторов, которые должны были воспрепятствовать участию в совместной молитве. Но мы превозмогли внешние обстоятельства, внутренние колебания и вместе вознесли нашу молитву к Милосердному Богу, Его Пречистой Матери и угодникам Божьим», - отметил управделами УПЦ.

По мнению митрополита Антония, многотысячный Великий Крестный Ход показал, что Украинская Православная Церковь – Церковь всего народа.

«Мы воочию увидели (как бы ни старались оболгать Церковь Ее враги, как бы ни старались уменьшить количество участников заангажированные СМИ), Украинская Православная Церковь - воистину является Церковью всего украинского народа во всей его многогранности и полноте.

И это укрепляет нас в решимости защищать и отстаивать интересы Церкви, которая представлена во всех уголках нашей прекрасной страны, во всех социальных слоях, не имеющая границ ни языковых, ни политических», - подчеркнул владыка.

Он выразил надежду, что «Господь услышит наши молитвы и дарует мир в наши сердца».

Как сообщалось ранее, в Крестном ходе Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси приняли участие около 350 тысяч верующих.

Для общей молитвы в День Крещения Руси верующие прибыли со всех регионов Украины, подтверждая свою верность Богу, своей Родине и Предстоятелю.

В торжествах также приняли участие делегации Поместных Православных Церквей — Антиохийской, Сербской, Чешских земель и Словакии, представители государственной власти и сотни тысяч верующих

Большой Крестный ход возглавили чудотворные иконы и святыни со всех уголков Украины — Почаевская, Любечская, Зимненская, Касперовская иконы Божьей Матери, ковчег с мощами святого князя Владимира и другие святыни.