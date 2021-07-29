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Украина готова к новой волне COVID-19 осенью на уровне других европейских стран - Зеленский

29.07.2021 / 12:48
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина готова к новой волне пандемии COVID-19 предстоящей осенью не хуже европейских стран.

"Мы готовы осенью (к новой волне COVID-19 – ред.), чего не было, – относительно больниц, койкомест, количества автомобилей скорой помощи, зарплаты врачей, которые получают 300% и борются с COVID-19... Мы готовы, я считаю, в данном случае, на уровне других европейских стран. И точно не хуже", - заявил Зеленский во время общения с журналистами на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация".

Он отметил, что в Украине "не была построена инфраструктура, как в некоторых странах, поэтому пришлось строить быстро и в достаточном количестве".

"У нас есть 90 тыс. открытых койкомест для больных коронавирусом, из них наполнение от 10 до 50 тыс.", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что "просчеты в подготовке медицины к эпидемии коронавируса существовали по всему миру".

Источник

Зеленский, COVID-19
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