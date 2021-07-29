В Сербской Церкви считают, что ситуация с церковным расколом в Украине влияет на весь Православный мир

Церковный раскол в украинском Православии влияет на остальные Поместные Православные Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Перший козацький», об этом заявил иерарх Сербской Православной Церкви епископ Ремесианский Стефан во время торжеств ко Дню Крещения Руси.

«Если ситуация здесь, в Киеве, решится правильно, по-хорошему (а как это получится, мы сейчас не знаем, но надеемся, что Господь Сам поможет), то и остальным Поместным Церквам будет проще. Если не получится - будет большая проблема в Православном мире, какой не было 20 веков», - отметил владыка Стефан.

По мнению владыки, «Господь сподобил украинский православный народ, что именно он должен сейчас по-настоящему ответить, как надо и сохранить Православный мир».

«В Киеве сейчас настоящая евангельская жизнь. В Евангелии Господь говорил: «Я приду не для того, чтобы было спокойствие, а чтобы плохое от хорошего отделить». Борьба идёт через любовь. Я думаю, что украинский народ - очень набожный народ. Он терпел гораздо худшие ситуации в своей жизни. Мы уже когда родились - начинаем свой крестный ход. Думаю, что украинский народ вместе с остальными православными покажут Европе и наш этот Крестный ход он пройдет и через Европу. Люди там увидят и услышат, и начнут думать», - сказал епископ Стефан.

Сербский владыка подчеркнул, что Крестный ход верующих УПЦ показал силу Православной веры и любовь к людям.

Как сообщалось ранее, представитель Сербской Православной Церкви епископ Ремесианский Стефан на брифинге в Киево-Печерской лавре сказал, что пока украинцы идут по пути христианской веры, которую показал народу князь Владимир, у людей все будет хорошо.