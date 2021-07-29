Войти | Зарегистрироваться
14:18

четверг,
29 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Сербской Церкви считают, что ситуация с церковным расколом в Украине влияет на весь Православный мир

29.07.2021 / 13:03
В Сербской Церкви считают, что ситуация с церковным расколом в Украине влияет на весь Православный мир
Источник: Центр информации УПЦ
Сербский владыка подчеркнул, что Крестный ход верующих УПЦ показал силу Православной веры и любовь к людям

Церковный раскол в украинском Православии влияет на остальные Поместные Православные Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Перший козацький», об этом заявил иерарх Сербской Православной Церкви епископ Ремесианский Стефан во время торжеств ко Дню Крещения Руси.

«Если ситуация здесь, в Киеве, решится правильно, по-хорошему (а как это получится, мы сейчас не знаем, но надеемся, что Господь Сам поможет), то и остальным Поместным Церквам будет проще. Если не получится - будет большая проблема в Православном мире, какой не было 20 веков», - отметил владыка Стефан.

По мнению владыки, «Господь сподобил украинский православный народ, что именно он должен сейчас по-настоящему ответить, как надо и сохранить Православный мир».

«В Киеве сейчас настоящая евангельская жизнь. В Евангелии Господь говорил: «Я приду не для того, чтобы было спокойствие, а чтобы плохое от хорошего отделить». Борьба идёт через любовь. Я думаю, что украинский народ - очень набожный народ. Он терпел гораздо худшие ситуации в своей жизни. Мы уже когда родились - начинаем свой крестный ход. Думаю, что украинский народ вместе с остальными православными покажут Европе и наш этот Крестный ход он пройдет и через Европу. Люди там увидят и услышат, и начнут думать», - сказал епископ Стефан.

Сербский владыка подчеркнул, что Крестный ход верующих УПЦ показал силу Православной веры и любовь к людям.

Как сообщалось ранее, представитель Сербской Православной Церкви епископ Ремесианский Стефан на брифинге в Киево-Печерской лавре сказал, что пока украинцы идут по пути христианской веры, которую показал народу князь Владимир, у людей все будет хорошо.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.