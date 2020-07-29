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Минздрав обновил перечень стран "зеленой" и "красной" зон

29.07.2020 / 14:43
Министерство здравоохранения обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зоне.

Информация о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 27 июля 2020 года доступна на сайте Министерства здравоохранения.

Так, согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 66,7 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Таким образом, Украина отнесена к странам "красной" зоны.

В то же время в списке стран "красной" зоны оказалась Албания, в которой зафиксировано 67,52 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения, Болгария - 68,14, Сербия - 104,74.

В "зеленой зоне" - популярные туристические направления Турция и Египет. А также Чехия, Греция, Польша, Хорватия, Италия, Швейцария, Австрия, Кипр, Словения, Словакия, Венгрия, Грузия.

В то же время по состоянию на 27 июля нет данных о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения в Великобритании, Швеции и Испании.

Для лиц, прибывающих из стран "красной" зоны, обязательна 14-дневная обсервациям или самоизоляция и регистрация в приложении "Дій вдома".

По желанию, лицо может прекратить режим самоизоляции, сделав ПЦР-тест на выявление COVID-19 и получив отрицательный результат.

Перечень лабораторий, которые имеют право передавать результаты тестирования на COVID-19 методом ПЦР для прекращения самоизоляции через приложение «Дій вдома», доступен на сайте Центра общественного здоровья.

Напомним, Кабинет министров установил показатель в 55 больных COVID-19 на 100 тыс. населения, по которому определяются страны "красной" и "зеленой" зоны.

По состоянию на 28 июля в Украине лабораторно подтверждены 66 575 случаев COVID-19, из них за сутки - 919.

Всего в мире по состоянию на утро 28 июля количество случаев COVID-19 составляет 16 650 48. Выздоровели 10 234 971 человек, 656 621 пациент умер.

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коронавирус, Минздрав, красная зона
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