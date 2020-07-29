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Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке

29.07.2020 / 15:14
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом постановил образовать военно-гражданскую администрацию (ВГА) города Северодонецк Луганской области.

Соответствующий указ №297/2020 от 28 июля опубликован на сайте главы государства.

Так, согласно документу, во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях" в г.Северодонецк создана ВГА.

В связи с этим командующему объединенных сил, главе Луганской областной государственной администрации поручено осуществить меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, 27 июля президент Украины Владимир Зеленский постановил образовать военно-гражданскую администрацию (ВГА) города Лисичанск Луганской области.

Закон "О военно-гражданских администрациях" вступил в силу в конце февраля 2015 года.

Источник

указ, Северодонецк, Зеленский, военно-гражданская администрация
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