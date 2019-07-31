Президент подписал указ о развитии е-услуг

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам», направленный на упорядочение и обеспечение прозрачности работы государственных реестров, развитие современных средств электронной идентификации и внедрение приоритетных для граждан и бизнеса электронных государственных услуг. Документ предусматривает первоочередное проведение полного аудита работы государственных реестров", - говорится в сообщении.

Как сообщил советник Президента Михаил Федоров, на сегодняшний день в Украине насчитывается более 350 государственных реестров, большинство из которых функционируют абсолютно неэффективно и непрозрачно. И это, по его словам, является главной причиной возникновения рейдерства, коррупции и других схем при предоставлении различных государственных услуг, например, в строительной или земельной сферах.

В связи с этим, по мнению Федорова, аудит реестров и дальнейшее их упорядочение, распространение единого идентификатора физического лица для связывания данных из различных реестров и внедрение электронного взаимодействия позволит не требовать от граждан постоянно одну и ту же информацию и различные справки и значительно упростить все государственные услуги.

«Прозрачная и надежная работа госреестров будет залогом безопасного развития бизнеса и эффективного управления страной в целом», - добавил советник Президента.

Кроме того, по информации пресс-службы указ предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут при помощи электронного кабинета получать доступ к информации о себе в государственных реестрах (например, об имуществе, земле, транспорте, налогах и доходах) и приоритетные электронные государственные услуги.

Так, документ, в частности, в первую очередь определяет реализацию электронных услуг, связанных с рождением ребенка (проект «еМалятко»), регистрацией его места жительства, регистрацией физического лица в качестве налогоплательщика при первом оформлении паспорта гражданина Украины, проверкой наличия у водителя документов и т.п..

«Сейчас мы проводим исследования, касающиеся коррупции в сфере административных услуг. Уже точно можно сказать, что это миллиарды гривень в год из карманов украинцев. Поэтому мы сформировали перечень около 200 наиболее важных услуг для граждан и бизнеса, чтобы в первую очередь ввести их предоставление в режиме онлайн. Каждый украинец сможет видеть наш план и ход реализации этих задач на специальном веб-сайте», - сказал Федоров.

Кроме того, по словам советника Президента, подписанный указ позволяет начать работу над проведением электронных выборов и электронной переписи населения в Украине.

Среди ключевых задач, предусмотренных указом, - ускорение наполнения Единого государственного демографического реестра, который сейчас содержит данные только около 14 млн граждан, и внедрение инновационных средств электронной идентификации.

«Отсутствие у граждан средств eID является ключевым барьером на пути развития е-услуг и цифровой экономики в целом. Уже осенью этого года мы планируем начать выдачу паспортов в виде ID-карточек сразу с электронной подписью, но приоритет отдаем внедрению и масштабированию таких инновационных подходов, как MobileID и SmartID, а также других альтернативных средств. Чтобы каждый украинец смог как можно скорее ощутить преимущества цифровых преобразований в стране», - сказал Федоров.

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