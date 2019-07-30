Митрополит Антоний: Во Всеукраинском крестном ходе УПЦ шли граждане своей страны

Во Всеукраинском крестном ходе Украинской Православной Церкви ко Дню Крещения Руси 27 июля шли люди, которые являются не только верующими, эти люди гражданами своей страны.

Об этом написал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в своем блоге на сайте «Вести», сообщает Центр информации УПЦ.

«В человеческом море крестного хода идут не только верующие, но и граждане своей страны. Они работают, служат, платят налоги, занимаются общественной деятельностью, трудятся в разных сферах на благо нашей общей Отчизны. И они имеют все необходимые основания для того, чтобы быть услышанными, чтобы их фундаментальные права наконец стали соблюдаться», - отметил владыка Антоний.

При этом он напомнил, что соблюдение прав граждан является обязанностью любого государства.

«Это норма для любой уважающей себя страны. И любой уважающей себя власти. Впрочем, всем нам, православным христианам, всегда нужно помнить одну важную истину. До тех пор мы будем с Богом, нам ничего не сможет повредить», - сказал митрополит.

Он также отметил, что испытания, которые выпали на долю верующих Украинской Православной Церкви только укрепили их дух.

«Общины – даже после изгнания из храмов – продолжают оставаться верными Христу и Его Церкви. И с этим ничего не могут поделать даже т.н. черные регистраторы – работники областных государственных администраций, которые на основании поддельных документов записывают наших верующих «верующими ПЦУ». Вот и выходит, что на бумаге людей уже в нашей Церкви нет, а в реальности – все наоборот», - отметил управделами УПЦ.

Как сообщалось, Во Всеукраинском крестном ходе Украинской Православной Церкви ко Дню Крещения Руси 27 июля приняли участие около 300 тысяч верующих.