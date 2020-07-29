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Курорты "покраснели": Минздрав изменил правила возвращения в Украину из нескольких стран

29.07.2020 / 16:17
Министерство здравоохранения Украины обнародовало обновленные данные по количеству активных случаев коронавируса за рубежом, согласно которым некоторые открытые для украинских туристов страны, такие как Албания и Болгария, отошли к "красной зоне".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Украине есть требование проходить самоизоляцию/обсервацию или сдавать ПЦР-тест путешественникам, возвращающимся из государств "красной зоны". Такими государствами, в соответствии с критериями правительства, являются страны, где количество активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения превышает 55.

По новым данным МОЗ по состоянию на 27 июля, в Албании этот показатель составил 67,52, в Болгарии - 68,14. До сих пор эти два страны оставались "зелеными" и украинцы могли возвращаться с отдыха без требования самоизоляции.

"Красной" остается и Черногория с показателем 321. "На грани" находится Египет с 52 активными случаями на 100 тысяч населения.

В безопасной "зеленой зоне" остаются Турция, где показатель составляет 13, и Хорватия с показателем почти 21.

Следует подчеркнуть, что недавно Хорватия и Болгария ввели обязательный ПЦР-тест для въезда украинских туристов.

Источник

Минздрав, Болгария, Албания, красная зона
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