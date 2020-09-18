Правительство более чем вдвое повышает порог заболеваемости для "красных" зон

В частности, повысив порог отнесения территорий к "красным" зонам с наиболее жесткими ограничениями по критерию заболеваемости более чем вдвое.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, согласно одобренным 16 сентября правительством поправкам в карантинное постановление №641 (еще не опубликованы), вводится динамический порог уровня заболеваемости для отнесения территорий к "красным" зонам – число заболевших за последние 14 дней на 100 тыс. населения впятеро выше, чем в среднем по Украине.

Пока еще действующее постановление содержит утвержденные 12 августа фиксированные пороги заболеваемости для отнесения территорий к тем или иным зонам. В частности, для "красных" зон этот порог составляет 240 заболевших на 100 тыс. населения за последние 14 дней – для районов и городов численностью свыше 70 тыс. жителей и 160 – для меньших районов и городов.

По данным Минздрава на четверг, средний уровень заболеваемости в Украине за последние 14 дней составляет 99,8 человек на 100 тыс. населения, а значит порог для отнесения территории к "красной" зоне повышен почти до 500 человек на 100 тыс. населения.

На 1 сентября средний уровень заболеваемости составлял 78 человек на 100 тыс. населения, на 17 августа – 70,4 человек на 100 тыс. населения.

Помимо того, правительство разрешило в "красных" зонах работу школ, если на самоизоляции в них пребывает до половины классов, и допустило применение в них не всех существующих ограничений. В "оранжевых" зонах (по действующему постановлению с порогом от 120 до 240 заболевших на 100 тыс. в районах и городах населением свыше 70 тыс. и от 80 до 160 – в меньших) Кабмин вдвое увеличил допустимую вместимость общественного транспорта.

В то же время Кабмин сохранил такой критерий отнесений территорий к "красным" и "оранжевым" зонам, как наполненность коек за последние пять дней на уровне соответственно 75% и 50%.

Как сообщалось, основные статистические показатели эпидемии COVID-19 в Украине быстро ухудшаются уже более восьми недель. В частности, число заболевших за сутки (здесь и далее усредненный показатель за неделю) увеличилась в 3,8 раза (с 770 до 2947 чел.), госпитализированных – в 2,7 раза (со 177 до 475), умерших – в 3,4 раза (с 16 до 54).

Минздрав 17 сентября отчитался не только о рекордном числе заболевших за сутки 3584, но и новом максимуме подозрений на COVID-19 за все время эпидемии в Украине – 3767, что на 482 больше зафиксированного неделю назад рекорда.

Коэффициент корреляции с числом заболевших в последние несколько недель устойчиво превышает 0,7, что указывает на высокую взаимосвязь между ними и позволяет утверждать, что в ближайшие дни в Украине вновь будет зафиксирован очередной рекорд числа заболевших.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что продолжительность периода между моментом заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около пяти-шести дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Помимо этого, почти во всех странах в выходные дни количество регистрируемых заболевших существенно падает по административным причинам. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние одну и две недели.

Еще один показатель, который быстро растет уже два месяца - количество болеющих COVID-19 в настоящее время. Три недели июля этот показатель держался в пределах около 26-26,5 тыс., однако теперь вырос до 88,9 тыс.

Как сообщалось, в Украине адаптивный карантин продлен до конца октября.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 1 сентября прогнозировал, что к концу сентября - началу октября в Украине ежедневно будет фиксироваться 3 тыс. больных COVID-19, что загрузит больницы более чем на 80%.

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