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Зеленский требует больше показательных "посадок": Брал взятку – сядешь

18.09.2020 / 10:54
Президент Владимир Зеленский требует от НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса Генпрокурора работать быстрее и продуктивнее для того, чтобы привлекать к ответственности воров и взяточников.

Об этом свидетельствует пост Зеленского в Telegram

Прямая речь: "Надеюсь, что НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Офис Генерального прокурора все же услышат общество и будут работать значительно быстрее и продуктивнее для того, чтобы разоблачать деятельность всех искателей выгоды во власти...

Не просто видео, скандал, а потом – тишина. Это же о приговорах – о тех же посадках, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе. А потому – больше правоохранительной конкретики. Больше показательных "посадок". Просто сегодня. Потому что время на справедливость очень быстро проходит".

Зеленский отметил, что каждый чиновник, министр и депутат "должен большими буквами где-то на себе запечатлеть простую истину: если украл – сядешь, если брал взятку – сядешь", и исключений из этого правила не может быть.

Он напомнил, что когда его команда шла на выборы, то она обещала народу, что старые коррумпированные времена закончатся.

Прямая речь Зеленского: "Почему до сих пор кто-то считает, что он лично может попытаться стать "исключением" из этого обещания и вести себя столь вызывающе? Хочу, чтобы все должностные лица, все депутаты внимательно еще раз посмотрели на себя, на свои дела и запомнили – за взяточничество будет очень больно".

Ранее источники сообщили, что генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко, которого НАБУ считает причастным к коррупционным схемам в Верховной Раде.

НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа".

По словам нардепа Гео Лероса, помошник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

После этого Александр Юрченко изъявил желание выйти из фракции и партии на время расследования дела о получении взятки, которая якобы предназначался для него. Он подал заявление об исключении из фракции.
15 сентября генпрокурор Венедиктова в Верховной Раде заявляла, что пока нет оснований для объявления подозрения Юрченко.

15 сентября Ивана Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с нардепом "Слуги народа" Александром Юрченко, взяли под стражу с возможностью внесения залога 1 млн 552 грн.

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взятка, тюрьма, Зеленский
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