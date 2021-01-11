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Минздрав обновил список "красной зоны": в нем 78 стран

12.01.2021 / 11:19
Министерство здравоохранения отнесло 78 стран к так называемой "красной зоне" по уровню распространения COVID-19.

Об этом информирует сайт МОЗ

Согласно данным на 7 января, в красной зоне оказались Литва, Чехия, Словения, Великобритания, Швейцария, США, Черногория, Швеция, Израиль, Нидерланды, Кипр, Латвия, Венгрия, Румыния, Канада, Грузия, Россия, Беларусь, Польша, Франция, Испания, Германия, Италия, Турция и др.

В то же время в зеленой зоне оказались Греция, Мальдивы, Перу, Египет, Шри-Ланка, Куба, Индия, Кения и другие.

Проверить условия въезда в страны, которые пускают украинцев, можно на интерактивной карте МИД.

Украина включает в "красный список" государства, где количество новых случаев на 100 000 населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.

Все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или пойти на 14 дней на изоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.

Источник

коронавирус, Минздрав, красная зона
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