В Ужгороде в День Крещения Руси освятили фундамент храма УПЦ

В Ужгороде 28 июля, в День Крещения Руси, митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор освятил фундамент нового храма Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, новый храм будет освящен в честь святой великомученицы Варвары.

После освящения митрополит Феодор пожелал настоятелю религиозной общины и ее членам помощи Божией в строительстве нового храма.

Как сообщалось ранее, в Черниговской области в селе Оленовка освящен новый храм Украинской Православной Церкви, который был построен вместо храма, захваченного в начале 2019 года активистами ПЦУ.