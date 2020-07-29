Войти | Зарегистрироваться
16:53

среда,
29 июля
Онлайн
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Ужгороде в День Крещения Руси освятили фундамент храма УПЦ

29.07.2020 / 16:19
В Ужгороде в День Крещения Руси освятили фундамент храма УПЦ
Освящение Источник: Центр информации УПЦ
Новый храм будет освящен в честь святой великомученицы Варвары

В Ужгороде 28 июля, в День Крещения Руси, митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор освятил фундамент нового храма Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, новый храм будет освящен в честь святой великомученицы Варвары.

После освящения митрополит Феодор пожелал настоятелю религиозной общины и ее членам помощи Божией в строительстве нового храма.

Как сообщалось ранее, в Черниговской области в селе Оленовка освящен новый храм Украинской Православной Церкви, который был построен вместо храма, захваченного в начале 2019 года активистами ПЦУ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.