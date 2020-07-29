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Хоры трех лавр УПЦ исполнили духовный гимн «Вера наша»

29.07.2020 / 16:45
Хоры трех лавр УПЦ исполнили духовный гимн «Вера наша»
Киево-Печерская лавра Источник: Центр информации УПЦ
Исполнение песни «Вера наша» сопровождается величественными видами обителей и документальными кадрами массовых крестных ходов, проходивших в 2019 году в Киеве и Подгорице (Черногория)

Хоры трех лавр Украинской Православной Церкви совместно исполнили известную песню святителя Николая Сербского «Вера наша».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Православная Жизнь», видео записано каналом «Перший Козацький» к празднованию Дня Крещения Руси по благословению управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония (Паканича).

«В 2020 году верующие Украинской Православной Церкви не смогли собраться на традиционный Крестный ход в Киеве, поэтому братия Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской лавр решили совместно исполнить песню, чтобы в день праздника «все мы вновь могли почувствовать наше единство», - объяснили создатели клипа.

Исполнение песни «Вера наша» сопровождается величественными видами обителей и документальными кадрами массовых крестных ходов, проходивших в 2019 году в Киеве и Подгорице (Черногория).

Завершают клип поздравления Митрополита Онуфрия, наместника Святой Успенской Киево-Печерской Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, наместника Успенской Святогорской лавры митрополита Святогорского Арсения.

«Песню, которая объединяет миллионы православных славян во всем мире, поют хоры трёх великих монастырей, объединяющих Запад, Центр и Восток Украины во Христе и лоне Украинской Православной Церкви. Вера и молитва монахов наших святых лавр объединяет украинцев несмотря на все наши различия, держит нас и нашу страну вместе, как бы нас не испытывали на прочность», – подчеркнули создатели видеоклипа.

Духовный гимн «Вера наша» очень популярен в Сербии, где его исполняют в храмах, на церковно-государственных торжествах, в семейном кругу.

В 2016 году митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких) перевел текст песни на украинский и русский языки.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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