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Міноборони: "Пакунок пораненого" почнуть видавати військовослужбовцям вже цього року

03.01.2025 / 13:19
Заступник міністра оборони Сергій Мельник розповів про запуск ініціативи "Пакунок пораненого", яку почнуть видавати військовослужбовцям у 2025 році.

Про це він заявив в інтервʼю АрміяInform, передає УНН.

«Важливо, щоб військові, ветерани та новобранці відчували постійну підтримку держави — як під час служби, так і після її завершення. Серед конкретних прикладів такої підтримки — "Пакунок пораненого", який почнуть видавати військовим у 2025 році. Також працюємо над розробкою адаптивного одягу для поранених військових та спеціалізованого одягу для жінок-військовослужбовиць, що забезпечить зручність і функціональність», - розповів Мельник.

За його словами, також покращать систему харчування та запровадять додаткові фінансові стимули для військових, що підвищить мотивацію та поліпшить умови служби.

Мельник, Міноборони, Пакунок пораненого
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