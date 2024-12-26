Шмигаль: З 1 січня розпочалась важлива реформа МСЕК, що триватиме та буде удосконалюватись протягом 2025 року

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

"З 1 січня на доручення Президента України розпочалась важлива реформа медико-соціальних експертних комісій, що триватиме та буде удосконалюватись протягом 2025 року. Так, уже з 1 січня, МСЕК припинили свою діяльність", - повідомив він.

На зміну МСЕК запроваджується оцінювання повсякденного функціонування особи, яке проводять експертні команди з лікарів-практиків у багатопрофільних лікарнях. Оцінювання може бути очне, заочне, дистанційне або за місцем перебування чи лікування. Вся інформація буде фіксуватися в електронній системі.

Шмигаль повідомив, що уже визначено 291 заклад охорони здоров’я, де сформовано понад 1476 експертних команд із понад 5000 лікарів-практиків.

"Станом на вечір 1 січня 2025 року експертним командам передано понад 40 тисяч справ, розгляд яких затримали у МСЕК. Ці справи розглянуть у першому кварталі 2025 року. Запущено електронну систему й оцифровано понад 30 тисяч справ",- розповів він.

Шмигаль наголосив, що реформа МСЕК - це не лише зміна застарілої системи, а й початок масштабного процесу трансформації державної підтримки, яка має допомогти людині повернутись до максимально можливого активного та повноцінного життя у суспільстві.