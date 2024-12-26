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The Hill: Трамп проведе "мітинг перемоги" у Вашингтоні 19 січня

03.01.2025 / 14:21
Обраний президент США Дональд Трамп проведе мітинг у Вашингтоні 19 січня – за день до інавгурації на другий президентський термін.

Про це повідомили організатори інавгурації Трампа, пише "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

Захід, який у Трампа називають "мітингом перемоги", відбудеться на критій арені Capital One Arena в центральній частині Вашингтона.

Спікерів мітингу поки не оголошували, але очікується, що промову виголосить сам Трамп.

Для нього це стане першим мітингом в американській столиці із січня 2021 року, коли тисячі прихильників республіканця штурмували Капітолій, намагаючись завадити затвердженню перемоги Джо Байдена на президентських виборах.

Інавгурація обраного президента США відбудеться 20 січня 2025 року. Трамп складе присягу в Капітолії, після чого протягом дня відбудуться численні заходи з нагоди початку його другого терміну.

Трамп, The Hill
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