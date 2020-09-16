Войти | Зарегистрироваться
17:56

среда,
16 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

"Красная" зона: Ляшко сказал, как будут принимать решение по школам и садикам

16.09.2020 / 17:16
Министерство здравоохранения предложит изменения в постановление, регламентирующее карантинные ограничения.

В частности решение о работе дошкольных и учебных заведений в "красных" зонах должны принимать совместно с местными властями и региональной комиссией ТЭБ и ЧС. Об этом журналистам сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

“Министр здравоохранения провел селекторное совещание с мэрами городов, где были обсуждены подходы к введению противоэпидемических ограничений на территории тех или иных уровней эпидемической опасности. Ключевые изменения, которые мы хотим вынести на ближайшее заседание правительства - подходы к формированию и заведению той или иной административно-территориальной единицы в красный уровень эпидемической опасности. Мы хотим, чтобы это было совместное решение Государственной комиссии ТЭБ и ЧС и региональной с привлечением органов местного самоуправления”, - рассказал Ляшко.

Он отметил, что в красной зоне сразу будут применяться не все ограничения, а характерные ограничения для определенной административной единицы, которые дадут наиболее положительный эффект.

"Чтобы мы имели общую ответственность центральной и местной власти за те ограничения , которые вводятся, что за ними будет осуществляться контроль, и на это будет влияние. Поэтому школы и детские сады есть в перечне тех ограничений, которые могут запрещаться в красной зоне, но решение, будут ли они закрываться в этом конкретном районе или городе, будет приниматься совместно национальным уровнем с органами местного самоуправления", - подчеркнул санитарный врач.

По его словам, будут предложены изменения о работе школ в других зонах. В частности, если в учебном заведении 50% и более классов отправлено на самоизоляцию из-за выявления больных коронавирусной инфекцией, то такие школы должны закрываться на 14 дней.

Ляшко добавил, что эти и другие изменения могут быть приняты на ближайшем заседании Кабинета Министров.

Напомним, с 14 сентября вступило в действие новое распределение административно-территориальных единиц по уровню эпидемической опасности. Так, в 37 административных единицах установлен красный уровень, в 86 - оранжевый, в 173 - желтый.

На данный момент красный уровень, среди прочего, предусматривает запрет работы общественного транспорта, учреждений образования, ТРЦ, кафе и ресторанов, спортзалов, кинотеатров.

Источник

школа, Минздрав, красная зона
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.