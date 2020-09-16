"Красная" зона: Ляшко сказал, как будут принимать решение по школам и садикам

В частности решение о работе дошкольных и учебных заведений в "красных" зонах должны принимать совместно с местными властями и региональной комиссией ТЭБ и ЧС. Об этом журналистам сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

“Министр здравоохранения провел селекторное совещание с мэрами городов, где были обсуждены подходы к введению противоэпидемических ограничений на территории тех или иных уровней эпидемической опасности. Ключевые изменения, которые мы хотим вынести на ближайшее заседание правительства - подходы к формированию и заведению той или иной административно-территориальной единицы в красный уровень эпидемической опасности. Мы хотим, чтобы это было совместное решение Государственной комиссии ТЭБ и ЧС и региональной с привлечением органов местного самоуправления”, - рассказал Ляшко.

Он отметил, что в красной зоне сразу будут применяться не все ограничения, а характерные ограничения для определенной административной единицы, которые дадут наиболее положительный эффект.

"Чтобы мы имели общую ответственность центральной и местной власти за те ограничения , которые вводятся, что за ними будет осуществляться контроль, и на это будет влияние. Поэтому школы и детские сады есть в перечне тех ограничений, которые могут запрещаться в красной зоне, но решение, будут ли они закрываться в этом конкретном районе или городе, будет приниматься совместно национальным уровнем с органами местного самоуправления", - подчеркнул санитарный врач.

По его словам, будут предложены изменения о работе школ в других зонах. В частности, если в учебном заведении 50% и более классов отправлено на самоизоляцию из-за выявления больных коронавирусной инфекцией, то такие школы должны закрываться на 14 дней.

Ляшко добавил, что эти и другие изменения могут быть приняты на ближайшем заседании Кабинета Министров.

Напомним, с 14 сентября вступило в действие новое распределение административно-территориальных единиц по уровню эпидемической опасности. Так, в 37 административных единицах установлен красный уровень, в 86 - оранжевый, в 173 - желтый.

На данный момент красный уровень, среди прочего, предусматривает запрет работы общественного транспорта, учреждений образования, ТРЦ, кафе и ресторанов, спортзалов, кинотеатров.

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