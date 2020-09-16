На Закарпатье при поддержке УПЦ состоялся семейный фестиваль

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Архиереи УПЦ посетили святыни Черногории16.09.2020 / 17:17
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В Киеве обновили два путепровода - движение восстановят до конца сентября
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Флешмоб на поддержку Трампа сопровождался массовым крушением лодок
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