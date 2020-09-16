На Закарпатье при поддержке УПЦ состоялся семейный фестиваль

На Закарпатье, в селе Дубриничи, состоялся фестиваль для семей и молодежи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, фестиваль «Sport Family Fest – 2020» был организован совместными усилиями «Академии спортивного воспитания» (Academy of Sport Education), СК «НИКА» и при содействии Отдела по делам катехизации Мукачевской епархии УПЦ.

Мероприятие началось молитвой, которую совершил настоятель Свято-Успенского храма села, председатель Епархиального отдела по делам катехизации протоиерей Василий Поп.

Далее фест продолжился насыщенной программой, которая включала в себя разнообразные спортивные тренировки, квесты, соревнования и угощения.

Как сообщалось ранее, духовенство Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви стали донорами крови в Центре переливания крови Мукачевской ЦРБ.