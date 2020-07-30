Украина с 1 августа будет по-новому делить страны на "красную" и "зеленую" зону

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 29 июля

Прямая речь: "С 1 августа у нас начинают действовать новые правила... Относительно приезда из заграницы – с 1 августа статистика будет обновляться раз в 7 дней (сейчас обновление происходит раз в 3 дня - ред.).

Также мы меняем показатели: если сегодня мы измеряем количество активных больных в той или иной стране, то с 1 августа это будет полностью так же, как это происходит в странах Европы. Будет два показателя, при превышении которых страна будет отнесена к красной зоне.

Первый показатель – прирост больных за последние 14 дней, если он превышает такой прирост на территории Украины. Второй показатель – процент (больных) в стране за последние 14 дней по сравнению с прошлыми 14 днями, если он будет более 30%.

По этим двум показателям мы будем это измерять – и раз в 7 дней составлять перечень стран (красной и зеленой зоны – ред.), чтобы более прогнозируемо и более понятно было для наших граждан пересечение границы.

Вся эта информация есть на сайте Министерства здравоохранения. Так что если вы планируете путешествие, посмотрите эту информацию".

Степанов добавил, что и территорию Украины с 1 августа будут делить по 4 критериям на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны – и для пересечения границ "красной" и "зеленой" зоны будут установлены соответствующие посты на границах административно-территориальных единиц.

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