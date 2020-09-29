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Степанов рассказал, как "красным зонам" помогли более жесткие ограничения

29.09.2020 / 09:43
Степанов рассказал, как "красным зонам" помогли более жесткие ограничения
С понедельника, с полуночи 28 сентября, вступили в силу карантинные ограничения в соответствии с новым разделением на зоны эпидемической опасности.

А Министерстве здравоохранения говорят о действенности жестких ограничений для "красных зон".

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 28 сентября.

Прямая речь Степанова: "Города, находившиеся в красном уровне эпидемической опасности (с 14 сентября – ред.), 12 городов и районов вышли из красного уровня – и у многих из них было существенное улучшение эпидемической ситуации в связи с теми ограничениями, которые действовали.

Ну, например, в городе Чоп Закарпатской области заболеваемость за 14 дней снизилась со 170 до 56 новых случаев на 100 000 населения. Или в городе Славута Хмельницкой области – с 201 до 139 на 100 000 населения. Такая ситуация у нас происходила по всем районам и городам – ​и мы видим действенность этих мер по сдерживанию распространения коронавирусной болезни".

С понедельника, 28 сентября, к "красной зоне" относится только Тернополь и Бережаны Тернопольской области.

Новые дополнительные ограничения, вступившие в действие с полуночи 28 сентября, будут касаться работы заведений питания, фитнес- и спорт-центров, работы общественного транспорта, усиления мер безопасности в учебных заведениях.

К оранжевому уровню эпидемической опасности комиссия ТЭБ и ЧС в минувший четверг, 24 сентября, отнесла 111 административных единиц. Это на 26 единиц больше, чем на прошлой неделе, сказал Степанов.

Соответствующие "оранжевой зоне" ограничения вступают в силу, в частности, в Ивано-Франковске, Ужгороде, Сумах, Хмельницком, Харькове, Черновцах.

Источник

коронавирус, карантин, Степанов, красная зона
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