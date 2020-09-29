ДНК-экспертизы погибших в авиакатастрофе Ан-26 обещают провести через две недели - Кучер

Об этом 28 сентября сказал журналистам председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

«Экспертизы ДНК предназначены по всем погибшим, это 25 экспертиз. Образцы отобраны от всех родственников. У нас вчера было отобрано у 15-ти семей и сегодня еще у 10-ти. Несколько семей, учитывая эмоциональное состояние, по состоянию на вчерашний день не предоставляли образцы. Сегодня вопрос урегулирован. Все образцы, необходимые для проведения экспертиз, все есть у органа досудебного расследования и у экспертов», - сказал Кучер.

Он также добавил, что ожидается проведение экспертиз в сокращенном режиме - сроком до 14 дней. Делать исследования, по словам Кучера, будут в Харькове. Название учреждения не указывают.

Напомним, вечером 25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. На борту находились 27 человек: 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил.

На месте катастрофы погибли 25 человек, один курсант умер в больнице от ожогов. Еще один - Вячеслав Золочевский - находится на лечении.

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