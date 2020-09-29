Дело Шеремета: присяжные приняли присягу, Антоненко остается под стражей

Об этом шла речь на заседании Шевченковского райсуда Киева 28 сентября

На заседании суда присяжные приняли присягу. Защита Антоненко ходатайствовала об устранении присяжного Юрия Михайленко (пенсионер), но суд отклонил ходатайство.

Прокурор 28 сентября зачитал в зале суда сокращенный обвинительный акт трем подозреваемым в убийстве медсестре Яне Дугарь, врачу Юлии Кузьменко, музыканту Андрею Антоненко.

Антоненко в зале суда сказал, что не понимает, в чем его обвиняют и не признает вины. Его защита ходатайствовало об изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Подозреваемая Кузьменко отметила, что не понимает мотива преступления, о котором заявляет прокуратура, и что означает формулировка "для дестабилизации в стране"? Она также добавила, что не признает вины по всем обвинениям.

Дугарь также не признает вины. Она сказала, что не понимает, в чем ее подозревают и познакомилась с Кузьменко и Антоненко только в 2019 году.

Сторона обвинения считает, что медсестра Дугарь установила постоянное место парковки автомобиля Шеремета.

Далее "неустановленные лица" изготовили взрывчатку: с электродетонатора, гексогена, цилиндриков с мины МОН-50, неодимовых магнитов и радиоуправляемого механизма. Устройство якобы передали Антоненко и Кузьменко.

По версии следствия, Кузьменко установила самодельное взрывное устройство под автомобиль журналиста. После этого она с Антоненко покинула место преступления.

Обвинение считает, что преступление совершили Дугарь, Кузьменко, Антоненко и группа неустановленных пособников и организаторов на чей-то заказ.

В частности, установлена ​​следствием женщина, которая с помощью радиоустройства привела в действие взрывное устройство под автомобилем, в котором ехал журналист. После этого женщина переоделась и покинула место преступления.

После выхода из совещательной комнаты председательствующая судья Оксана Голуб отметила, что лопотання об изменении меры пресечения Антоненко на личное обязательство приняли "оставить без задоводення".

Следующее заседание состоится 8 октября в 14:30.

Напомним, 25 августа Шевченковский райсуд Киева назначил к рассмотрению дело в отношении обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Его будет рассматривать суд присяжных.

По автораспределению были определены трое основных присяжных и двое запасных.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления "неустановленных лиц".

Журналисты-расследователи "Слидство.инфо" сообщали, что, по их данным, следователи получили приказ "сверху" – завершить расследование – и в ближайшее время должны это сделать.

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна.

Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

18 августа Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты, адвокаты еще одной подозреваемой Яны Дугарь отказались его получать.

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