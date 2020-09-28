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Судей пугает судьба юридического образования

28.09.2020 / 18:42
Фундация DEJURE на днях сообщила, что ее эксперты будут работать на реформой украинского правового образования.

Данное заявление вызывает недоумение у служителей Фемиды, информирует телеграмм-канал "Под мантией"

"Фундація DEJURE працюватиме над реформою правничої освіти"

"Вас тоже пугает этот заголовок и судьба юридического образования?.. Можем только представить его качество, если вопросом будет заниматься соросенок Миша Жернаков", - отмечают авторы поста.

Они обращают внимание на то, что главная задача DEJURE — восхваление Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и США. "Мы то все хорошо знаем про реформаторство Фундации. Как и про главные пункты их образовательной концепции: каждая лекция студентов должна начинаться с распевания гимна США, молитвы Соросу, восхваления НАБУ и активистов; все преподаватели юрвузов должны быть оценены на предмет доброчесности! А оценку будет проводить Общественный совет добропорядочности во главе с Мишаней!" - сказано в сообщении.

судьи, Жернаков, DEJURE, правовое образование
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