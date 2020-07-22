Об этом информирует телеграм-канал "Под мантией".

"Несколько дней подряд наблюдаем любопытную реакцию на обыски в ОАСК у простых организмов из вида соросят. Например, поразительная реакция у организма Жернакова, который ещё 5 лет назад сам подавал документы для перевода в ОАСК. У данного организма отмечается резкий перепад настроения. То накатывает радость, то подгорает, то снова радость, то разочарование. Иногда есть признаки сознания, но они быстро исчезают в активисткой пучине инстинктов", - говорится в сообщении.

Кроме того, судьи обращают внимание, что на объявление подозрения экс-лидеру одесского отделения "Правого сектора" Сергею Стерненко такой бурной реакции не было. "Интересно то, что такой реакции в семействе соросят мы не наблюдали, когда убийце людей Стерненко вручали подозрение и избирали ему меру пресечения в суде. Вернее, была абсолютно противоположная реакция", - отмечают они.

Авторы поста называют подобных юристов людьми без моральных принципов. "Получается, мы определили, что простые организмы семейства соросят без моральных принципов. Для них убийство людей это хорошо. Убийцу человека они будут защищать. Сразу же в лидеры мнения запишут. Будут готовить к следующим выборам как лидера", - рассуждают служители Фемиды.

"Судьи, задумайтесь! Ещё учёные заметили, что организмы не просто молчат и не замечают очевидных нарушений Петра Порошенко. Именно они первыми начали его защищать всеми силами и средствами в самую трудную минуту. Мы же помним, как эти организмы согласовывали все выводы Общественного совета добропорядочности в Офисе Порошенко с Алексеем Филатовым. Следовательно, семейство соросят входит в класс активных порохоботов", - резюмируют они.