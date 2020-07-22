Епископ УПЦ объяснил, как найти свое предназначение

Достичь успеха в любой сфере деятельности возможно только при наличии человечности.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «ФОМА в Украине», об этом сказал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в видео, опубликованном на его Youtube-канале «Мысли вслух».

«Сложно найти человека, которого не интересовал бы вопрос его настоящего призвания. Думать об этом мы начинаем с самого детства», —отметил архиерей.

Он поделился размышлениями о судьбах Моцарта, Тараса Шевченко, Николая Лысенко, Катерины Белокур.

«В восхищении от картин Белокур Пабло Пикассо воскликнул: «Если бы у нас была художница такого уровня, то заставили бы говорить о ней весь мир». Но сама Катерина Белокур не искала такого признания. Она просто мечтала рисовать, не ради амбиций или награды, а просто ради того, чтобы иметь право реализовывать свой Богом данный талант. То есть, как писал Григорий Сковорода, находить счастье в труде, сродном душе», — подчеркнул епископ Виктор.

По его мнению, настоящее призвание не гарантирует жизненного успеха и комфорта, наоборот, очень часто оно требует от нас жертвенности.

Владыка напомнил пример святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

Святой Лука обладал большим художественным талантом, но, чтобы помогать другим людям, предпочёл блестящей карьере художника служение врача. «И тогда художник в нём знанием анатомии и силой воображения стал помогать хирургу, направляя его скальпель. Это как в Евангелии: взял талант, вложил его в призвание и выручил за него другой талант. А позже прочие таланты, умноженные на талант веры в Бога привел профессора Войно-Ясенецкого к главному призванию — епископского служения Богу через проповедь Христа и служение ближним», —отметил владыка Виктор.

По его словам, в этом все, кто ищет своё призвание, могут усмотреть важный для себя урок.

«Для того, чтобы исполнять любые профессиональные обязанности хорошо, с пользой для других и для собственной души, каждый из нас должен владеть главным талантом — человечностью», — сказал епископ.

По мнению владыки для того, чтобы найти своё призвание, нужно внимательнее прислушиваться к себе.

«И тогда однажды, как когда-то давно это произошло на берегу Генисаретского озера, вы обязательно услышите голос, который позовёт: «Иди за Мной». У каждого это происходит по-разному. Один мой знакомый рассказывал, как к нему неожиданно обратились с предложением пройти пробы на телерадиоведущего. «Да я же никогда не занимался этим», — промелькнула в голове первая мысль. А отметив 15-летие успешной работы на национальном радио, он понял: если ты отвечаешь на Божий призыв, невозможное становится реальным».

Он призвал всех, какой бы не была профессия, «прежде всего воплощать на земле Божью правду — сеять добро и любовь, мир и взаимопонимание, потому что «на самом деле именно это является нашим главным призванием».