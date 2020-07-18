Судьи объяснили, кому выгоден скандал вокруг ОАСК

Также в НАБУ сообщили, что детективы провели санкционированные обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации.

Служители Фемиды считают, что подобного рода события являются выгодными для некоторых лиц. "Интересно наблюдать за событиями вокруг Киевского окружного административного суда, где НАБУ в очередной раз провели шоу. Подготовка с видео. Подготовка с журналистами. Сама суть вменяемого подозрения судьям и адвокатам взрывает мозг здравомыслящего юриста и вызывает эйфорию у недоучек соросят. Достали прошлогодние плёнки, которые монтировались по команде Порошенко для мести суду, и снова их запустили как что-то новое", - сообщает телеграм-канал "Под мантией".

Судьи объясняют, почему интересно следить за событиями. "На этом суде всегда пытаются откатать новые схемы влияния на судей. Например, вбросы информационные. Оказалось, что главе суда Вовку никто не вручал подозрения, потому что он в отпуске. Юридический маразм от учёных Сытника и Венедиктовой - вручение подозрения адвокатам за проданные иски в интересах клиента. Такого в адвокатской среде ещё не встречалось. Было интересно, что судейский и адвокатский корпус снова тихо промолчали. Всё проглотили пилюлю. Это как обычно, ничего удивительного", - отмечают судьи.

"Нам более интересен вопрос, кому же выгоден наезд на суд. Нам в разных местах выдали разные версии, и мы поняли, что в одном месте сошлось слишком много интересов, а у суда не оставалось шанса. Попробуем кратко проанализировать:

- Соросята и Сытник. Для них это попытка сохранить директора НАЬУ и показать, что он нужный и эффективный парень.

- Соросята и реформа судебная. Как нам говорят, депутаты от "Голоса" названивали народным депутатам и рассказывали о необходимости голосования за проект закона 3711-1 от "Голоса". Там, где хотят установить соросятский контроль за судами.

- Офис Зеленского и глава СБУ. Сейчас идёт борьба за кресло руководителя судами. Провалив проект президентского Закона 3711, глава СБУ укажет на низкую эффективность Ермака и компании.

- Порошенко. Мы помним, что этот суд ударил по рейтингу Порошенко. Месть сладкая тогда, когда ее подают холодной. А у Пети сейчас очень хорошая крыша - генеральный прокурор Венедиктова.

- Венедиктова и соросята. Сейчас в суде много исков о проведении оценивая прокуроров. Дела слабые, перспектива отказать в исках слабая. Венедиктовой это не нужно, а суд отказывается принимать доводы Офиса прокурора. Плюс, нужна новая схема влияния на судебный корпус после признания КСУ неконституционной статьи УК о неправосудности решения.

- НАЗК и соросята. Мы же знаем, что контроль за НАЗК сейчас у соросят. Сейчас очень сильно хотят утвердить разработанную антикорупционную стратегию, где НАЗК противоправно узурпирует полномочия по проверке доброчестности судей. Где её будут обжаловать и могут поломать все планы соросят?.. Ответ вы уже знаете", - сказано в сообщении.

"Можно утверждать, что это звенья одной цепи: заявления Михо по реформе - левая антикорупционная стратегия, которую разорвали в клочья ВРП и ассоциации судей, заявления послов по необходимости реформы - вписание соросятами в меморандум с МВФ пункта о реформе судей - новые наезды на одиозный суд, в виде нарезок старых плёнок", - заявляют авторы поста.

Точно можно утверждать, что судебную власть ждут новые тяжёлые времена, подчеркивают судьи. "Как мы уже не раз говорили, будут массовые увольнения судей первой и апелляционной инстанций. Судьям бы объединить усилия, но они как лебедь, рак и щука тянут тележку в разные стороны", - полагают они.

Теоретически, роль объединения могли бы взять на себя Совет судей или Верховный суд, но они это делать не будут, считают авторы поста. "Глава ВС Данишевская поддерживает увольнения деградировавших судей. Остаётся Высший совет правосудия, но это орган, где нет 100 % судей, как следствие, это утопия. Имеем в результате, что соросята устанавливают свою повестку в судебной власти", - делятся мнением судьи.

"Подтвердился ещё один факт, что Маселко - это сливной бачок НАБУ. Именно на его страничке появилась информация с фамилиями судей ОАСК, которым предъявили подозрения. Хотя сами подозрения вручили уже вечером", - сообщают они.

"Ещё увидели, что в медиа негатив разгоняли соросята. Нормальные журналисты новость дали нейтрально. Получается, что для людей новость не сильно зашла. Ведь это старая тема с пленками, а за год были более интересные плёнки: Трубу Прорвало, КриворожГейт, пленки Дениса Ермака, пленки Порошенко-Байдена. И все они окончились ничем, ведь они никому не интересны", - резюмируют авторы поста.