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Судья Гольник без суда обозвала своих коллег преступниками

18.08.2020 / 18:17
Судья Октябрьского районного суда города Полтавы Лариса Гольник в своем блоге на "Украинской правде" раскритиковала президента Владимира Зеленского за его отношение к делу о так называемых "пленках Вовка".

По ее мнению, отстранение главы государства от дела Окружного административного суда города Киева сопровождают процессы, которые настораживают.

Между тем подобного рода заявления Ларисы Гольник не совсем понятны служителям Фемиды. "Судья районного суда Гольник давно ассоциируется с соросятами. Она их рупор от судебной власти. Используют её исключительно с целью показать, что в судебном корпусе есть такие "отважные люди"", - отмечают судьи в телеграм-канале "Под мантией". 

Кроме того, авторы поста считают, что Гольник своими действиями не раз нарушала судебную этику. "Смешно читать такие посылы от соросят, ведь своими действиями и опусами, которые пишут от ее имени Маселко и Ко, она давно нарушила этику судьи и должна была бы быть уволена", - отмечают они.

Судьи предлагают вспомнить "только некоторые достижения госпожи, примеряющей на себя роль мессии":

- критика решений, которые принимались коллегами судьями;
- называла судей баранами;
- фото с подозреваемым в убийстве Сергеем Стерненко и критика решения судей Шевченковского районного суда;
- восхваление Саакашвили и всех его задумок;
- воспевание Жернакова и Маселко.

"В копилку всего этого беспредела можно добавить и данный шедевр, в котором она без суда обозвала коллег преступниками и с откровенным пренебрежением отзывалась об избранном народом президенте", - сказано в сообщении.

судьи, Вовк, Зеленский, ОАСК, Гольник
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