Сотрудники НАБУ действовали непрофессионально, объявив в розыск судей ОАСК

Заявление НАБУ прокомментировал юрист, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин, которого цитируют судьи в телеграм-канале "Под мантией".

"С каждым днём все веселее жить. НАБУ объявило в розыск семерых судей админсуда Киева, которые не явились в это самое НАБУ для получения подозрений. И нет никакого дела этому НАБУ, что УПК позволяет объявить в розыск только подозреваемых, которых уведомили о подозрении в установленном законом порядке, и только тех, кто скрывается от следствия и местонахождение которых не установлено. Другими словами, не вручено подозрение, в розыск объявить нельзя. Закон запрещает", - сказано в сообщении.

Кроме того, Кузьмин подчеркивает, что эти люди от следствия не скрываются и поэтому их розыск невозможен. "А ещё ведь и ежу понятно, что судьи эти исправно ходят на работу, от следствия не скрываются и постоянно проживают по месту своей регистрации, т. е. их розыск вообще невозможен", - объясняет юрист.

Он также указывает на непрофессионализм сотрудников НАБУ и незнание ими законов. "Ау, великие профи из украинского недофилиала американского ФБР! Рекомендую вам хоть иногда кодексы почитывать. Украинские. А то можно с подследственными поменяться местами. Ну клоуны, честное слово!" – резюмирует автор поста.