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Обыски НАБУ в ОАСК – очередная показуха

26.08.2020 / 15:33
Национальное антикоррупционное бюро расследований (НАБУ) готовит очередные обыски у судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК).

Об этом сообщает телеграм-канал "Под мантией" со ссылкой на телеграм-канал "ЗЕландия"

"1 сентября Высший совет правосудия (ВСП) рассмотрит представления прокуратуры об отстранении судей ОАСК от должностей, и в НАБУ в данный момент сомневаются в положительном для них исходе. Поэтому было принято решение надавить на членов ВСП, проведя до этой даты очередной обыск у судей, результаты которого будут громко и в "правильном" ключе освещены лояльными СМИ", - говорится в сообщении.

По мнению авторов поста, это должно создать мощную информационную волну, которая, по задумке руководства Бюро, "простимулирует" членов ВСП принять нужное НАБУ решение. "Впрочем, в суде знают об этих планах и ждут гостей. А это может несколько "смазать" спецоперацию", - отмечают они.

"Кто-то из НАБУ слил информацию о будущих обысках судей ОАСК, которые хотят провести НАБУ. И не просто провести, а с показухой, шумихой, подключением соросят и возможным подбрасыванием документов", - полагают судьи.

Они подчеркивают: "Это свидетельствует о том, что или ОАСК влияет и на НАБУ и у них там явно есть "крот", или у судей ОАСК появился сочувствующий детектив НАБУ, который понимает, насколько беспредельно хочет поступить глава НАБУ Артём Сытник".

судьи, НАБУ, обыски, ОАСК
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