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В Житомире верующие УПЦ почтили память Житомирских святых

26.08.2020 / 15:43
В Житомире верующие УПЦ почтили память Житомирских святых
Источник: Центр информации УПЦ
Празднование Собора святых земли Житомирской установлено 26 июля 2017 года

В Житомирской епархии УПЦ состоялись праздничные торжества по случаю собора святых угодников Божиих, просиявших своими подвигами на Житомирской земле.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Житомирской епархии, в день памяти святых в кафедральном Спасо-Преображенском соборе совершили праздничную литургию, которую возглавил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

Ему сослужили архиепископ Бучанский Пантелеимон, епископ Бышевский Кирилл, а также клирики епархии.

Во время малого входа отдельные священники были награждены церковными наградами.

Празднование Собора святых земли Житомирской установлено 26 июля 2017 года решением Священного Синода Украинской Православной Церкви согласно рапорту архиепископа Житомирского и Новоград-Волынского Никодима (Горенко).

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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