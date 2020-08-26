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В духовных школах УПЦ продолжаются экзамены

26.08.2020 / 15:45
В духовных школах УПЦ продолжаются экзамены
Источник: Центр информации УПЦ
Вступительная кампания проходит с соблюдением всех требований по санитарно-гигиенической и личной защиты

В Волынской духовной семинарии, Полтавской миссионерской духовной семинарии и Кременецком регентском отделении Почаевской духовной семинарии прошли вступительные экзамены для абитуриентов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ и прессслужбы духовных учебных заведений, абитуриенты сдавали вступительные экзамены, для того чтобы стать будущими священниками, иконописцами и регентами-псаломщиками.

В Волынской духовной семинарии 25 августа состоялось заседание педагогического совета, на котором были подведены итоги вступительных кампаний 2020. Ректор ВДС архимандрит Евмений (Михалевський) сообщил, что по результатам вступительных экзаменов на стационарное отделение семинарии зачислено 10 абитуриентов и 9 - на регентское отделения, функционирующего при ВДС.

Комментируя ход вступительных экзаменов, ректор ВДС отметил, что вступительная кампания проходит с соблюдением всех требований по санитарно-гигиенической и личной защиты.

«В Полтавской миссионерской духовной семинарии 24 и 25 августа, начались вступительные экзамены по основам иконописи и художественного рисунка, на богословско-миссионерский факультет, регентское отделение и иконописную школу имени прп. Порфирия Кавсокаливита», - сообщается на сайте Полтавской семинарии.

На стационарную форму обучения зачислено 23 человека.

В Кременецком регентском отделении Почаевской духовной семинарии приемная комиссия во главе с митрополитом Тернопольским и Кременецким Сергием провела собеседование с абитуриентами. На 1-й курс дневной формы обучения Кременец духовного училища было зачислено 38 студентов и 3 студента на заочную форму обучения.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, духовное образование
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