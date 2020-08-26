Войти | Зарегистрироваться
16:59

среда,
26 августа
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ собирают благотворительную помощь для детей к 1 сентября

26.08.2020 / 15:57
В УПЦ собирают благотворительную помощь для детей к 1 сентября
Благотворительная помощь Источник: Центр информации УПЦ
Братия молятся о всех жертвователях, которые помогают Лавре в этом деле

Социальный отдел Киево-Печерской Лавры собирает канцелярские принадлежности для подготовки в школу подопечных детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, принимаются школьные канцелярские принадлежности, портфели, ранцы, сумки, годящаяся для посещения школьных занятий демисезонная и зимняя одежда и обувь, а также продукты длительного хранения, антисептики, бытовая химия, конфеты, сладости, игрушки.

«Последние дни лета готовят встречу со школой и детворе, и взрослым. Не только ученики, но и их родители успели соскучиться по труду, связанному с освоением школьных дисциплин. По традиции часть бремени по подготовке к школе в многодетных и малообеспеченных семьях берут на себя братия социального отдела Киево-Печерской Лавры. ... Этот год выдался сложным. Сложным как для подопечных отдела, так и для тех, кто готов помочь им. Братия с пониманием относятся к ситуации и просят по возможности не отвергнуть руку просящего, помочь детям из семей, где каждая копейка на счету, подготовиться достойно к началу учебного года», — сказано в сообщении на сайте Лавры.

 Братия молятся о всех жертвователях, которые помогают Лавре в этом деле.

 Пункт приёма находится по адресу: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, корпус № 65, кабинет № 215 (номер вызова по домофону: 13).

 Телефоны для справок: (044) 255-11-19, 063-229-76-98.Желающие помочь финансово могут перечислить посильное пожертвование на карту «ПриватБанк».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.