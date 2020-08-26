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В Украине изменили карантинные требования для обучения в школах

26.08.2020 / 16:15
Министерство здравоохранения обновило правила для обучения в школах во время пандемии. Минздрав обсудил изменения с международными партнерами, а также педагогами.

Об этом заявил на брифинге 25 августа министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, для учащихся 1-4 классов передвижение в школах будут позволять без использования масок или респираторов.

В оранжевых зонах педагогам рекомендуют носить защитные щитки, а в желтых и зеленых зонах - просто соблюдение социальной дистанции.

Если хотя бы один ученик заразится коронавирусом, то весь класс должен идти на самоизоляцию.

Дозаторы и антисептики должны быть только на входе, в дальнейшем ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.

 

Напомним, Денис Шмыгаль поручил проверить школы и детские сады перед началом учебного года.

С 1 сентября в школу будет запрещен вход и передвижение внутри без масок или респираторов.

Источник

школа, коронавирус, карантин
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