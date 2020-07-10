Зеленский верит, что не будет второй волны COVID-19 и дети пойдут в школу

Об этом Зеленский в комментарии журналистам во время рабочей поездки на Волынь 9 июля.

Дословно: "Готовы (к открытию школ с сентября – ред.), верим, что не будет волны (COVID-19 – ред.), и дети смогут учиться в нормальной социальной сфере и нормально общаться".

В то же время он сказал, что говорить о чем-то 100-процентно пока рано, "потому контролировать коронавирус по всему миру очень сложно".

По словам президента, в Украине "более или менее волны второй пока нет", но людям стоит быть осторожными, чтобы не росло число новых больных.

Зеленский также добавил, что Украина технически еще не готова к дистанционному обучению, потому что нет хорошего интернета по всей стране.

Он напомнил, что 2019-20 учебный год заканчивали в том числе и с помощью уроков по телевидению, потому что не все уголки Украины имеют 3G или 4G покрытие.

Напомним, исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет рассказал о возможной смешанной форме обучения для школьников с 1 сентября.

В июне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что в связи с распространением коронавирусной болезни украинским школам придется продолжить обучение онлайн.

Позже председатель парламентского комитета по вопросам образования и науки, представитель партии "Слуга народа" Сергей Бабак заявил, что Украина не готова к дистанционному обучению в условиях пандемии коронавируса.

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