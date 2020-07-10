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В Украине 810 человек заболели COVID-19 за сутки, 665 – выздоровели

10.07.2020 / 09:08
810 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 выявлено в Украине за сутки по состоянию на утро четверга, 665 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 21 умер.

Об этом сообщил на брифинге 9 июля министр здравоохранения Максим Степанов.

Днем ранее, 8 июля, сообщалось о 807 новых случаях заболевания COVID-19; 7 июля было 564 новых инфицированных, 6 июля – 543 случая заболевания, 5 июля - 823 новых заболевших, 4 июля - 914 инфицированных за сутки. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

По словам министра, из 810 заболевших за минувшие сутки 48 детей, 56 медиков. 222 заболевших госпитализированы.

За сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано во Львовской (119), Закарпатской (89) и Ривненской областях (76), а также в Киеве (93).

Нарастающим итогом в Украине зафиксировано 51 224 случая заражения коронавирусом, выздоровели 23 784 ранее заболевших, скончались 1 327 человек.

По данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), по состоянию на утро четверга количество активных случаев болезни вновь превысило отметки в 26 тысяч: сейчас в Украине COVID-19 болеют 26 113 человек, что на 124 больше, чем днем ранее.

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статистика, коронавирус, Covid-19
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