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Правоохранители обратили внимание на деятельность российских финансовых пирамид в Украине.

09.07.2020 / 19:01
У многих «рядовых инвесторов» прибыли еще нет, но проблемы уже есть

Как вы думаете: насколько реально стать объектом пристального внимания правоохранительных органов из-за того, что вложили деньги в «очень выгодную схему» в интернете?

Возможно, вы считаете, что такая вероятность близка к нулю. Если компания работает в нашей стране легально (согласно ее словам), пусть и обещая подозрительно высокие дивиденды, какие вообще могут быть проблемы?

Но некоторым украинским вкладчикам двух сомнительных финансовых организаций из России недавно пришлось убедиться, что подобное вполне реально.

По информации наших источников в СБУ и Фискальной службе, на днях эти организации создали оперативные группы для расследования деятельности компаний, которые предположительно являются финансовыми «пирамидами» с российскими корнями. Целью расследования является проверка законности действий компаний, а также выявление их возможных связей с российским криминалитетом.

Первыми в поле зрения правоохранительных органов попали Carat Jewelry House (ранее привлекавший вклады под маркой «Русский Ювелирный Дом») и My Golden Web (Золотая сеть).

Обе организации зарегистрированы в России. Обе якобы торгуют ювелирными украшениями (хотя, например, заводы, перечисленные на сайте Carat Jewelry House как поставщики, отрицают факт сотрудничества с этой компанией). Также, обе предлагают невероятно щедрые «кэшбеки», выходящие за рамки возможного для добросовестной розничной сети. Обе ведут рекламные кампании, нацеленные конкретно на украинский рынок, и получают от наших граждан миллионы долларов, которые выводят в Россию.

Вкладчиков уже опрашивают. Выявлены те, кто завлекал в пирамиду других: лгал о величине выплат, создавал ложную картину выгодности инвестирования. Также выясняют, кто получил от сомнительных организаций выплаты и в каком размере, платились ли с них налоги. Этот процесс продолжается и пока далек от завершения.

Неизвестно, все ли инвесторы получали выплаты и в каких объемах. Одна из организаций озаботилась и уже есть сведения о приостановке выплат. У многих опрошенных - «рядовых инвесторов» прибыли еще нет, но проблемы уже есть. И будет еще больше, если подтвердится мошеннический характер деятельности компаний и их связь с преступными группами.

Украина, мошенничество, Россия, Русский Ювелирный Дом, Золотая сеть, Carat Jewelry House, My Golden Web
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