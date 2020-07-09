Войти | Зарегистрироваться
19:55

четверг,
09 июля
Онлайн
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Исполнилось 54 года архиерейской хиротонии Митрополита Владимира

09.07.2020 / 18:18
Исполнилось 54 года архиерейской хиротонии Митрополита Владимира
Митрополит Владимир Источник: Центр информации УПЦ
Таинство хиротонии состоялось 9 июля 1966 года в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры

9 июля 1966 года состоялась архиерейская хиротония Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана).

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм-канале.

«Господь сподобил его прожить насыщенную жизнь: побывать во многих ближних и дальних странах, посетить святые места и поклониться святыням по всему миру, встретить множество уникальных и неповторимых людей, а последние 22 года своей земной жизни отдать на служение Украинской Православной Церкви и народу Украины. Он никогда не жалел себя, до последнего говорил: «Пока меня будут носить ноги, буду ходить, ездить и служить!» Но даже когда уже и ноги не носили, Митрополит Владимир передвигался на инвалидной коляске куда только мог», - поделился воспоминаниями епископ Виктор.

Он рассказал, что народная любовь к Блаженнейшему не прекращается и после его смерти.
«У Бога нет мертвых, у Бога все живы». Эти слова часто повторял Блаженнейший Владимир. Верующие люди и до ныне сохраняют молитвенную память о Митрополите, о чем свидетельствуют непрекращающиеся посещения его могилы в Лавре. Мы молимся о упокоении его души в селениях праведных, и знаем, что он на небесах молится за нас. И в ответ на эти молитвы, Господь Своим Божественным Промыслом ведет каждого по жизни уготованными свыше путями», - написал владыка Виктор.

23 июня 1966 года будущий Предстоятель УПЦ стал епископом Звенигородским, викарием Московской епархии с поручением выполнять обязанности представителя РПЦ на Всемирном совете Церквей.

Хиротонию во епископа возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен (Извеков), впоследствии Патриарх Московский и всея Руси.

Таинство хиротонии состоялось 9 июля 1966 года в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.

Как сообщалось ранее, 6 июля, в шестую годовщину со дня смерти Блаженнейшего Владимира состоялись заупокойные панихиды и литии в храмах и монастырях Украинской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.