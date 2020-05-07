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В Украине за сутки 487 новых больных коронавирусом, 11 умерли

07.05.2020 / 09:01
В Украине снова увеличился суточный прирост заражения Covid-19: по данным Минздрава, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 487 человек, 11 больных умерли, 118 человек выздоровели.

Всего число инфицированных на 6 мая составляет 13 184 человека.

Во вторник, 5 мая, прирост инфицированных составил 366 человек, днем ранее сообщалось о 418 новых случаях заболевания Covid-19, на утро 3 мая было 502 новых заболевших.

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 487 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 24 у детей и 72 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 118 человек. Выздоровели за сутки 118 человек, умерли 11 человек", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в среду, 6 мая.

По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 13 184 человека (905 детей , 2251 медик), из них - 327 летальных. 2 097 человек выздоровели.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки подтверждено в Днепропетровской области - 90, Львовской - 39 , Черновицкой - 37 , в Киеве – 68 случаев.

Вместе с тем, согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, всего в стране на амбулаторном лечении находятся 9 304 пациентов, из них 744 ребенка и 2 112 медработников.

Всего нуждались в госпитализации 3 880 человек, из них 161 детей и 439 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 169 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

Из 316 скончавшихся в результате вызванных болезнью осложнений 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 2 097 пациентов уже выздоровели, из них 490 медработников.

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статистика, коронавирус, Covid-19
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