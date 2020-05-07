"Слуга народа": хочу поставить точку – местные выборы осенью будут

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге 6 мая

Прямая речь Корниенко: "Что касается выборов – мы хотим уже поставить точку раз и навсегда в вопросе, будут ли они. Местные выборы состоятся, согласно закону, Конституции 25 октября 2020 года.

Любые инсинуации об их переносе, отмене, невозможности проведения из-за нехватки денег, досрочные – это все ложь.

Выборы будут. Страна уже начинает к ним готовиться, и мы тоже будем к ним готовиться".

Говоря о том, по каким правилам будут проходить выборы, Корниенко заявил, что "основные позиции Избирательного кодекса сохраняются", потому что за те несколько месяцев, которые остаются до голосования, несправедливо что-то менять.

Напомним: в начале апреля председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко заявляет, что очередные местные выборы 25 октября состоятся несмотря на карантин, и урезанного финансирования, о котором просит Кабмин, хватит на их проведение.

1 мая девять внепарламентских партий выступили с заявлением против изменений в Избирательный кодекс относительно местных выборов, которые планирует внести "Слуга народа".

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