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В УПЦ рассказали о преимуществах обучения в православной гимназии

17.11.2020 / 18:26
В УПЦ рассказали о преимуществах обучения в православной гимназии
Источник: Центр информации УПЦ
По словам священника-директора, ребенок переживает кризис, когда из православной семьи приходит в школу и видит, что его семья живет не так, как все

В гимназии изучают Священное Писание в кругу единомышленников.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Фома в Украине», священник Свято-Троицкого Ионинского монастыря УПЦ протоиерей Григорий Крыжановский рассказал о преимуществах обучения в православной гимназии, которую он открыл в Киеве.

Он считает, что детям для укрепления веры нужна среда единомышленников.

По словам священника-директора, ребенок переживает кризис, когда из православной семьи приходит в школу и видит, что его семья живет не так, как все.

«В православной гимназии такого не происходит, и дети находятся в привычной среде, где сохраняются христианские традиции.

В отличие от общеобразовательных государственных школ, где не может быть религиозного предпочтения, в гимназии есть предметы духовной направленности, такие как исследование Нового и Ветхого Завета, церковнославянский язык, церковное пение и другие. При этом духовность здесь не только преподают, но и практикуют», – рассказал протоиерей Григорий.

«Каждое утро перед началом учебы служим кратенький молебен. Перед и после урока читаем молитву. На рисовании я, например, могу вспомнить историю Адама и Евы, жизнь Моисея, Иисуса Христа. Могу говорить на духовные темы в рамках любого предмета. Поэтому у нас дети крепнут и растут в кругу единомышленников и православной атмосферы школы», – поделился преимуществами обучения в православной гимназии директор.

Сейчас в православной гимназии семь учеников-первоклассников и четыре учителя.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, духовное образование
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