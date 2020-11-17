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Предстоятель УПЦ рассказал, в чем опасность виртуального общения

17.11.2020 / 18:40
Предстоятель УПЦ рассказал, в чем опасность виртуального общения
Источник: Центр информации УПЦ
Блаженнейший владыка считает, что сейчас важно устанавливать более тесные контакты духовенства с народом

В живом, реальном общении мы находим истину, чего не дает виртуальный мир.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в чем опасность виртуального общения Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий рассказал в интервью журналу «Академический Летописец».

«Сегодня в обществе модным является виртуальное общение, то есть, общение, в котором посредником является условный, искусственный, или как его еще называют виртуальный мир. В живом, реальном общении мы находим истину, чего не дает виртуальный мир, который является мертвой прокладкой и может представить добродетели в виде недостатков и наоборот», – сказал Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший владыка считает, что сейчас важно устанавливать более тесные контакты духовенства с народом.

«Именно духовенство должно общаться с паствой в реальном режиме, прямым контактом лицом к лицу. Это даст возможность правильно понять проблемы человека и помочь ему с ними справиться», - считает Предстоятель УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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