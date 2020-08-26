Разумков объяснил, почему Рада не спешит с официальным заявлением по Беларуси

Об этом шла речь 25 августа на брифинге спикера ВР Дмитрия Разумкова, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Разумкова: "Есть процедуры. Постановления должны пройти комитет, они должны быть подготовлены. Я думаю, что это будет для депутатов Верховной Рады достаточно дискуссионный вопрос в формулировках, которые есть в тех или иных предложениях, поэтому это будет обсуждаться на согласительном совете.

А уже, исходя из этого, будем принимать решение: включать не включать, рассматривать, когда и в каком режиме это может произойти...

Я считаю, что для нас это близкая республика, близкий народ. Нам очень важно, чтобы она сохранила свою независимость и была европейским государством, которое будет развиваться вместе с нами, а не появилась еще одна точка напряжения, или даже войны, не дай бог, на границах нашего государства".

Глава фракции "Слуга народа" заявил, что Украина определенное время должна быть максимально нейтральной, чтобы не повысить риски военной угрозы.

Напомним: В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента.

В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки.

Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

Белорусы отмечают, что их протест – мирный. Они требуют, чтобы Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, ушел с должности.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Александру Лукашенко, который сейчас исполняет обязанности президента Беларуси, следовало бы в короткие сроки провести повторные президентские выборы.

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