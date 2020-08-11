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Выборы в Беларуси: в украинской Раде подготовили обращение к Лукашенко

11.08.2020 / 11:15
Фракция "Слуга народа" подготовила обращение к властям Беларуси и призывает присоединиться к нему других депутатов Верховной Рады.

Его авторы обращают внимание на массовые протесты против фальсификации результатов выборов президента Беларуси и просят власть соседней страны ответить на вопросы протестующих.

Об этом сообщила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Карвчук в Facebook

Прямая речь: "Обращает на себя внимание тот факт, что протесты в Беларуси вызваны многочисленными сообщениями о нарушениях и определенные непрозрачные события, которые происходили в ходе избирательной кампании и в день голосования.

Ради сохранения мира, спокойствия и общественного согласия в Беларуси призываем представителей соответствующих ветвей власти и государственных институтов нашей дружественной страны-соседки как можно быстрее предоставить достоверные и четкие ответы на вопросы протестующих".

Депутаты выражают поддержку "воле белорусского народа избирать представительские органы власти, включая президента, демократическим правовым способом". А также призывают белорусские власти "проявлять сдержанность в отношении протестующих, не допустить нарушения прав человека при реализации белорусами одного из основополагающих прав – на мирный протест".

Прямая речь: "От открытости, честности, прозрачности и сдержанности всех сторон и участников выборов зависит не только общественное согласие в Беларуси, но и сохранение и укрепление ее суверенитета, дальнейшее признание результатов выборов мировым сообществом, а следовательно - международная поддержка и защита государственности дружественной нам страны".

В то же время один из депутатов от "Слуги народа" Евгений Шевченко уже поздравил действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на этих выборах.

"Александр Григорьевич, поздравляю Вас с победой на выборах президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинско-белорусской дружбы! Спасибо Вам за душевное отношение к Украине!" - написал он в Facebook.

Напомним: 9 августа в Беларуси прошло голосование на выборах президента.

По данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.

Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Мужа последней, Сергея, не допустили к выборам и бросили за решетку.

Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности автозак силовиков въехал в толпу протестующих, а милиция стреляла резиновыми пулями.

Кроме того, власть препятствует доступу в интернет и блокирует самые новостные порталы.

В день выборов президента Беларуси и накануне в разных городах страны силовики задержали уже более сотни человек. Министерство внутренних дел Беларуси признало использование спецсредств против митингующих.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции. Речь идет о задержанных в Минске и других городах, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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выборы, Беларусь, ВР, Лукашенко
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