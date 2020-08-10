Тихановская считает, что победила на выборах президента Беларуси, и хочет мирной передачи власти

Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию Тихановской в Минске, РИА Новости

Прямая речь: "Конечно, мы не признаем (результаты выборов – ред.). Полученные нами цифры не совпадают с теми, что были озвучены".

Тихановская также отметила, что не видит оснований для своего ареста и не собирается покидать страну.

Шаги белорусских властей при разгоне демонстраций она назвала несоразмерными, поскольку люди остались на участках, чтобы защитить свои голоса.

Тихановская подчеркнула, что она за мирные перемены и будет делать все, чтобы разгоны митингов и аресты больше не повторились.

Как сообщают РИА Новости, в штабе Тихановской не исключают новых протестов в Беларуси и требуют мирной передачи власти.

Напомним: Александр Лукашенко 6-й раз баллотируется на пост президента Беларуси. Сейчас он находится у власти уже 26 лет. Он смог переписать Конституцию под себя и подчинить себе все ветви власти.

Тихановская заявила, что одержала победу на 6 участках в Минске по данным официальных протоколов. Вместе с тем, согласно данным Центризбиркома по состоянию на 9:00 утра 10 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко побеждает на выборах с результатом 80,23%.

По данным официального экзит-пола, победу на президентских выборах в Беларуси одержал Александр Лукашенко, который руководит государством уже 26 лет. Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Мужа последней, Сергея, не допустили к выборам и бросили за решетку.

Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности автозак силовиков въехал в толпу протестующих, а милиция стреляла резиновыми пулями.

Кроме того, власть препятствует доступу в интернет и блокирует самые новостные порталы.

В день выборов президента Беларуси и накануне в разных городах страны силовики задержали уже более сотни человек. Министерство внутренних дел Беларуси признало использование спецсредств против митингующих.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции. Речь идет о задержанных в Минске и других городах, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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