Тихановская: я готова действовать как национальный лидер

Об этом сообщают Белсат в Telegram, Rzeczpospolita, "Европейская правда"

Прямая речь Тихановской: "Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключённых и в кратчайшие строки подготовили законодательную базу и условия для организации новых выборов – реальных, честных и прозрачных, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом".

Она также обратилась к людям в форме, отметив, что "белорусы – это люди, которые не приемлют насилия, они щедры и справедливы", и если силовики решат не исполнять преступные приказы, перейти на сторону народа, то белорусы простят их, поддержат и "в будущем не попрекнут дурным словом".

Ранее СМИ сообщили, что Тихановская, которая сейчас находится в Литве, готовит заявление об объявлении своей победы на президентских выборах в Беларуси 9 августа.

Представительница штаба Тихановской Анна Красулина подтвердила: "Соответствующее заявление сейчас готовится. Мы ожидаем, что Запад примет выбор народа Беларуси и признает победу Тихановской".

Напомним: по официальным данным ЦИК Беларуси, на выборах 9 августа Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

В Беларуси уже неделю продолжаются протесты против победы на выборах Александра Лукашенко. Евросоюз заявил, что не считает действующими результаты голосования из-за многочисленных свидетельств фальсификаций.

Накануне в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

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