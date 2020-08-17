НАТО отвергает обвинения Лукашенко в наращивании сил на границе с Беларусью

"Никакого наращивания сил НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны. Она носит строго оборонительный, соразмерный характер и направлена на предотвращение конфликтов и сохранение мира", - говорится в заявлении пресс-секретаря альянса.

Он призвал белорусские власти уважать основные свободы, включая право на мирный протест, и отметил, что в НАТО внимательно следят за развитием ситуации в Беларуси.

Лукашенко на митинге своих сторонников в Минске заявил что танки и самолеты НАТО развернуты в 15 минутах езды от белорусской границы.

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