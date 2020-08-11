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Зеленский призывает власти Беларуси и протестующих к диалогу и максимальной толерантности

11.08.2020 / 10:23
Президент Украины Владимир Зеленский призывает белорусов к толерантности, терпимости, отказу от уличного насилия и широкому диалогу для выхода из кризисной ситуации, сложившейся после объявления предварительных результатов выборов президента Беларуси.

"Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах - это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук 10 августа.

Президент Украины призвал соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия.

"Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия", - написал он.

Зеленский подчеркнул, что только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии.

"В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это чревато очень горькими последствиями. На мой взгляд, сейчас в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны - и правительство, и общество, которое протестует ...", - выразил убеждение глава государства.

Он также подчеркнул, что Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. И постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме. Только так, по его убеждению, можно сохранить надежду на выход из кризиса.

"Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Беларусь - наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями далее", - добавил Зеленский.

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выборы, Беларусь, Зеленский
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