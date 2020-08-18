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Зеленский на закрытом совещании обсудил сценарии обострения в Беларуси

18.08.2020 / 09:42
Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов, руководителями силовых структур, а также главами ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Беларуси.

Об этом сообщает 17 августа пресс служба президента

Зеленский отметил, что события в Беларуси могут существенно повлиять на Украину.

Во время совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий.

Также участники совещания оценили все возможные сценарии дальнейшего развития внутриполитического обострения в соседней стране, включая различные типы эскалации, учитывая так называемые гибридные типы мировых конфликтов.

Кроме того, был проведен анализ рисков непосредственно для Украины, возникающих в связи с тем или иным развитием ситуации.

По итогам встречи сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения, сообщает пресс-служба.

Напомним, в Беларуси продолжаются масштабные протесты по всей стране против Лукашенко.

Источник

выборы, Беларусь, Зеленский
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