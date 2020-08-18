Войти | Зарегистрироваться
10:36

вторник,
18 августа
Онлайн
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Правительство проверит больницы перед возможной второй волной коронавируса

18.08.2020 / 09:01
Правительство проверит больницы перед возможной второй волной коронавируса
Правительство Украины проведет проверку больниц в рамках подготовки к возможной второй волне эпидемии COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании 17 августа по предотвращению распространения коронавируса под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

"Должен быть комплексный подход. Люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру. Об этом свидетельствует международный опыт. Противостояние COVID-19 - это сотрудничество государства и людей, и мы, конечно, ожидаем понимания. Как государство мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать коронавирус", - подчеркнул Зеленский, сообщает пресс-служба президента.

Шмыгаль также отметил, что основная причина распространения коронавируса на западе Украины – свадьбы и религиозные обряды. Кроме того, было зафиксировано 114 тыс. нарушений при использовании приложения "Дий вдома".

Полиция и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям усиливают работу по соблюдению гражданами карантинных мер.

В Украине по состоянию на утро понедельника, 17 августа, выявлено 1 464 новый случаев инфицирования коронавирусом, 21 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 342 выздоровели. Сейчас болеет 42 567 человек, что на 1 101 больше, чем днем ранее.

Источник

больницы, коронавирус, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 августа
17 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.